RCLatin2 : VUELTA 112 DE 188 !!! PRIMERO ALLGAIER !!! SEGUNDO BAYNE +0.6 TERCERO TY GIBBS +1.0 STAGE3, ???? NASHVILLE !!!… - RCLatin2 : VUELTA 102 DE 188 !!! PRIMERO ALLGAIER !!! SEGUNDO TY GIBBS +0.4 TERCERO BAYNE +1.1 STAGE3, ???? NASHVILLE !!!… - RCLatin2 : BANDERA VERDE !!! COMIENZA !!! PRIMERO ALLGAIER !!! SEGUNDO TY GIBBS, TERCERO MAYER !!! STAGE2, ???? NASHVILLE !!!… - PelleMotorsport : Tra poco la prova di Nashville della NASCAR Xfinity Series #motorsport #pellemotorsport #passion #motori #USA - P300it : #NASCAR | Xfinity Series: Riley Herbst partirà stasera alle 21:30 in pole position a Nashville. Il pilota dello Ste… -

OA Sport

Allora aveva corso nellae in Truck Series, ovvero nella seconda e nella terza divisione della categoria. Quei fan dellache ancora non conoscevano il temperamento di Ice Man ...Entrambe nel 2011: laCamping World Truck Series e laSeries. " Non volevo tornare a correre, ma Justin (Marks, proprietario del Team Trackhouse insieme alla popstar Pitbull. ... NASCAR Xfinity Series, Nashville: Justin Allgaier padrone senza avversari LEBANON, Tenn. -- Justin Allgaier routed the field at Nashville Superspeedway on Saturday for his second Xfinity Series victory of the season. The JR Motorsports driver led 134 of the 188 laps in his ...With his 23XI Racing team co-owner Michael Jordan watching the action, Hamlin was fastest in the first round of qualifying with a lap in 160.413 miles per hour.