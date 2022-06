Napoli, sarà l’Anaune l’avversario della prima amichevole stagionale (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – sarà l’amichevole contro l’Anaune la partita ad aprire la nuova stagione del Napoli, in programma nel ritiro di Dimaro Folgarida allo Stadio di Carciato giovedì 14 luglio, con calcio d’inizio alle 18.00. La squadra di Cles, capoluogo amministrativo della vicina Val di Non, nell’ultima stagione ha militato nel Campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige e chiuso al quart’ultimo posto centrando così l’obiettivo stagionale della salvezza. Nel ritiro a Dimaro Folgarida le due squadre si sono incontrate per l’ultima volta nel 2016 con la vittoria degli azzurri per 10-0. L’anno prima fini 8-0. “Saliamo in Val di Sole con l’obiettivo soprattutto di divertirci – commenta il tecnico ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol’controla partita ad aprire la nuova stagione del, in programma nel ritiro di Dimaro Folgarida allo Stadio di Carciato giovedì 14 luglio, con calcio d’inizio alle 18.00. La squadra di Cles, capoluogo amministrativovicina Val di Non, nell’ultima stagione ha militato nel Campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige e chiuso al quart’ultimo posto centrando così l’obiettivosalvezza. Nel ritiro a Dimaro Folgarida le due squadre si sono incontrate per l’ultima volta nel 2016 con la vittoria degli azzurri per 10-0. L’annofini 8-0. “Saliamo in Val di Sole con l’obiettivo soprattutto di divertirci – commenta il tecnico ...

