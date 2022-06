Napoli, Osimhen torna sull’infortunio al viso: “Ho 18 viti sotto la mascella, ma sono un leone” (Di domenica 26 giugno 2022) “L’infortunio che ho subito contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Posso spiegare solo io come mi sono sentito, perché il viso era mio e il corpo era mio, sono l’unico che sa cosa ha sentito. sono riuscito ad uscire dal campo da solo, senza barella, ho capito che potevo gestirlo“. Così Victor Osimhen racconta gli attimi successi al durissimo scontro accidentale con Milan Skriniar dell’Inter nel corso della passata stagione, che gli ha procurato un serio infortunio al viso. “Quando sono arrivato in ospedale – prosegue il nigeriano sulle frequenze di Wazobia FM –, ho detto al mio medico che sarei stato fuori per due settimane al massimo. Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) “L’infortunio che ho subito contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Posso spiegare solo io come misentito, perché ilera mio e il corpo era mio,l’unico che sa cosa ha sentito.riuscito ad uscire dal campo da solo, senza barella, ho capito che potevo gestirlo“. Così Victorracconta gli attimi successi al durissimo scontro accidentale con Milan Skriniar dell’Inter nel corso della passata stagione, che gli ha procurato un serio infortunio al. “Quandoarrivato in ospedale – prosegue il nigeriano sulle frequenze di Wazobia FM –, ho detto al mio medico che sarei stato fuori per due settimane al massimo. Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, acquisto #Osimhen: Aurelio #DeLaurentiis indagato per falso in bilancio++++ - claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - sportface2016 : #Napoli, Victor #Osimhen torna sull'infortunio contro l'#Inter: 'Mi è sembrato un infortunio pre-morte. Ne ho passa… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Osimhen e l'infortunio contro l'Inter: 'Quasi un'esperienza pre-morte' -