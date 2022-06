Napoli, occhi sul giovanissimo Pafundi. Giuntoli ci aveva già provato (Di domenica 26 giugno 2022) C’è il giovanissimo Simone Pafundi nel mirino del Napoli. Gli azzurri, tramite Giuntoli, avevano già provato a prenderlo Come riferito dal Messaggero Veneto, il Napoli è al lavoro per Simone Pafundi, giovanissimo centrocampista classe 2006 che ha già fatto il suo esordio con l’Udinese. Giuntoli ci aveva già provato in passato, provando a convincere il padre, grande tifoso napoletano, a portare il figlio in azzurro. Ora, però, è tutto da rifare. E la concorrenza per i partenopei non è poca… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) C’è ilSimonenel mirino del. Gli azzurri, tramiteno giàa prenderlo Come riferito dal Messaggero Veneto, ilè al lavoro per Simonecentrocampista classe 2006 che ha già fatto il suo esordio con l’Udinese.cigiàin passato, provando a convincere il padre, grande tifoso napoletano, a portare il figlio in azzurro. Ora, però, è tutto da rifare. E la concorrenza per i partenopei non è poca… L'articolo proviene da Calcio News 24.

