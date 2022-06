Napoli, brividi Osimhen: la rivelazione lascia tutti senza fiato (Di domenica 26 giugno 2022) Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha raccontato del pericolo infortunio al volto subito durante l’ultimo campionato e che oggi lo porta a scendere in campo con una maschera protettiva. Venti fratture e l’occhio fuori la orbita per un’operazione chirurgica che ha richiesto tempo ed attenzione. Gianpaolo Tartaro, lo specialista che ha operato Victor Osimhen, nei dettagli ha raccontato di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 giugno 2022) Victor, centravanti del, ha raccontato del pericolo infortunio al volto subito durante l’ultimo campionato e che oggi lo porta a scendere in campo con una maschera protettiva. Venti fratture e l’occhio fuori la orbita per un’operazione chirurgica che ha richiesto tempo ed attenzione. Gianpaolo Tartaro, lo specialista che ha operato Victor, nei dettagli ha raccontato di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

