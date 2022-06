Motomondiale: Vinales centra primo podio con Aprilia, 'il duro lavoro sta dando frutti' (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - "Sembra che il duro lavoro che abbiamo fatto stia finalmente dando i frutti. Ho spinto al massimo perché dovevo rimontare da molto indietro. La moto è stata fantastica e di gara in gara va sempre meglio. Questo grande team merita il podio ogni weekend. Continuerò a spingere a tutta voglio ringraziare la mia bellissima famiglia. Non vedo l'ora di andare a Silverstone per spingere ancora. Grazie Aprilia!”. Così Maverick Vinales dopo il terzo posto nel Gp d'Olanda, primo podio conquistato con l'Aprilia. Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - "Sembra che ilche abbiamo fatto stia finalmente. Ho spinto al massimo perché dovevo rimontare da molto indietro. La moto è stata fantastica e di gara in gara va sempre meglio. Questo grande team merita ilogni weekend. Continuerò a spingere a tutta voglio ringraziare la mia bellissima famiglia. Non vedo l'ora di andare a Silverstone per spingere ancora. Grazie!”. Così Maverickdopo il terzo posto nel Gp d'Olanda,conquistato con l'

