Motomondiale | GP Olanda Espargarò ' Vittoria era alla nostra portata'

(Di domenica 26 giugno 2022) "Il contatto con Quartararo è stato sfortunato, ho dato il massimo" ASSEN () - "C'è una cosa per cui non danno punti ma che per me è molto importante, specialmente in ottica campionato, ed è la ...

Pubblicità

VeraNotizia : MotoGp Assen: Bagnaia vince davanti a Bezzecchi, caduto Quartararo Nel Gran Premio d’Olanda di MotoGp trionfa Bagna… - corsedimoto : PECCO BAGNAIA fine dell'incubo: la vittoria in Olanda e l'errore di Fabio Quartararo riaprono tutto. Le parole del… - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia vince in Olanda: 'Felice dopo due weekend negativi' - Luxgraph : MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Olanda - corsedimoto : MOTOGP CLASSIFICA PILOTI - Il GP Olanda ha dato una scossa al Mondiale: ecco com'è la situazione alla pausa estiva… -

Ad Assen è una giornata da ricordare per la VR46: Bagnaia e Bezzecchi, due prodotti dell'Academy, hanno fatto primo e secondo nell'Università del. 'Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo', ha twittato Valentino Rossi. L'abbraccio commosso tra i due al termine della gara è l'istantanea simbolo di una giornata storica per l'Italia. ..."Il contatto con Quartararo è stato sfortunato, ho dato il massimo" ASSEN () - "C'è una cosa per cui non danno punti ma che per me è molto importante, specialmente in ottica campionato, ed è la sensazione di sentirsi il migliore in pista. Oggi sono ritornato ad avere ...Valentino Rossi esulta per lo straordinario risultato ottenuto in Olanda da Bagnaia e Bezzecchi, i due suoi allievi che al Moto Gp hanno firmato una doppietta Ducati. A vincere è ..."Il contatto con Quartararo è stato sfortunato, ho dato il massimo" ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - "C'è una cosa per cui non danno punti ma che per me è molto importante, specialmente in ottica ...