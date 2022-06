Motomondiale: doppietta Ducati nel Gp Olanda, Bagnaia vince davanti a Bezzecchi (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - doppietta Ducati nel Gp d'Olanda. A vincere è Francesco 'Pecco' Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) -nel Gp d'. Are è Francesco 'Pecco', al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione,a Marco, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto.

