Motomondiale | doppietta Ducati nel Gp Olanda | Bagnaia vince davanti a Bezzecchi 2

(Adnkronos) - Quinto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle dell'australiano Jack Miller e dello spagnolo Jorge Martin. Ottavo lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che precede il portoghese della Ktm Miguel Oliveira e il connazionale e compagno di squadra Alex Rins. Giornata storta per il leader del mondiale Fabio Quartararo che commette il primo clamoroso errore della sua stagione: nel tentativo di superare Aleix Espargaró, scivola e rovina la carena della sua Yamaha. Il francese si rialza e riparte, ma la sua moto è danneggiata e cade di nuovo al 13° passaggio ritirandosi definitivamente. Quartararo resta primo in classifica con 172, 21 in più di Espargaro.

