MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Olanda 2022: guida Aleix Espargarò, ottavo Francesco Bagnaia (Di domenica 26 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 ha visto proseguire oggi, domenica 26 giugno, il fine settimana del GP d’Olanda, con il consueto warm up che si è disputato al Circuito di Assen, valido per l’undicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi dell’ultima sessione prima della gara della classe regina, come al solito della durata di 20?. Davanti a tutti l’iberico Aleix Espargarò con il crono di 1’32?424, mentre si registra l’ottava piazza per Francesco Bagnaia a 0?462. classifica warm UP GP Olanda 2022 MotoGP 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.164 17 18 0.400 0.043 309.4 2 20 Fabio QUARTARARO ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, domenica 26 giugno, il fine settimana del GP d’, con il consuetoup che si è disputato al Circuito di Assen, valido per l’undicesima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi dell’ultima sessione prima della gara della classe regina, come al solito della durata di 20?. Davanti a tutti l’ibericocon il crono di 1’32?424, mentre si registra l’ottava piazza pera 0?462.UP GP1 41ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.164 17 18 0.400 0.043 309.4 2 20 Fabio QUARTARARO ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLE POSITION ?? 10^ pole in top class per Pecco I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP d'Olanda: Aleix Espargarò il più veloce nel warm up. I risultati #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP htt… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda: Aleix Espargarò il più veloce nel warm up. I risultati #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP - FormulaPassion : #MotoGP | I risultati del Warm Up di Assen: Aleix Espargaro precede Quartararo e Vinales, Bagnaia solo ottavo… -