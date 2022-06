MotoGP | Olanda | doppietta italiana con Bagnaia e Bezzecchi

Pubblicità

Doppietta Ducati nel Gran Premio didi, sul circuito di Assen. Pecco Bagnaia ha trionfato dominando la gara. Al secondo posto Marco Bezzecchi , al suo primo podio in. Al termine della gara Bezzecchi, che fa parte ...Francesco Bagnaia ha vinto il GP d', classe. Sul podio due Ducati, con Marco Bezzecchi secondo. Terza l'Aprilia di Maverick Vinales. Un'altra Aprilia è arrivata ai piedi del Podio, con Aleix Espargaro. Fabio Quartararo, ...Dopo la straordinaria pole position ottenuta nelle qualificazioni la Ducati di Pecco Bagnaia è perfetta anche in gara stravincendo il GP di Olanda e riscattandosi dopo ... settimo primo posto in ...Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - “Onestamente non ho parole, è fantastico aver reso questa gara possibile. Abbiamo lavorato molto bene e il team ha ...