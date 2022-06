MotoGP Olanda | Bagnaia | ' Avevo il terrore di cadere di nuovo | è andata bene'

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - SkySportMotoGP : ? INCIDENTE Quartararo – A.Espargarò (-19 giri??) LIVE ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda a Bagnaia: l'ultimo giro ad Assen con commento di Guido Meda. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - matteopittaccio : RT @LiveGPit: #MotoGP | #DutchGP: Quartararo sbaglia, Espargaró rimonta ?? @matteopittaccio @AleixEspargaro @FabioQ20 @ApriliaOfficial @Y… - LiveGPit : #MotoGP | #DutchGP: Quartararo sbaglia, Espargaró rimonta ?? @matteopittaccio @AleixEspargaro @FabioQ20… -

Ad Assen è una giornata da ricordare per la VR46: Bagnaia e Bezzecchi, due prodotti dell'Academy di Valentino Rossi, hanno fatto primo e secondo nell'Università del Motomondiale. L'abbraccio commosso ...Indel resto il piemontese è stato perfetto, mettendo insieme una gara senza la minima ... Bagnaia: "Devo migliorare ancora tanto, Le Mans la caduta che più mi fa arrabbiare" Guarda anche...Il Gran Premio d'Olanda di MotoGP si è concluso con una splendida doppietta per la Ducati: Bagnaia ha vinto davanti a Bezzecchi ...MOTOGP – Francesco Bagnaia vince ad Assen, Gran Premio d’Olanda, e porta assieme a Bezzecchi, secondo, la Ducati in trionfo. “Pecco” riscatta gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania ...