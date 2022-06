MotoGP | il Team Gresini annuncia la line-up per il 2023 | confermato Di Giannantonio | nuovo innesto Alex Marquez

(Di domenica 26 giugno 2022) IlRacing hato ufficialmente la coppia di piloti per il Mondiale, confermando Fabio Die scegliendo(in uscita da Honda LCR) come sostituto di un Enea Bastianini destinato a gareggiare con una Ducati Factory nella prossima stagione. Nuova avventura dunque per il fratello di Marc, dopo le prime tre stagioni in top class trascorse in Honda: “Sono molto felice di poterre il mio passaggio ale molto emozionato per questa nuova avventura: per me era fondamentale cambiare e tornare ad avere quella motivazione che avevo quando sono approdato in questa categoria. La miglior opzione ...

