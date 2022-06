MotoGP | GP Assen Valentino Rossi esalta Bagnaia e Bezzecchi | “Grande lavoro Academy | siamo su tetto del mondo”

Pubblicità

ValeYellow46 : .@PeccoBagnaia e Bez primo e secondo in MotoGp ad Assen,una giornata indimenticabile,grazie al loro talento ed al g… - Eurosport_IT : ORMAI È BOLGIA AZZURRA!!! ???? Ad Assen torna protagonista l'Italia in MotoGP: super Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi… - SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - detiksport : Dua murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi naik podium di Assen. Bagnaia jadi juara di MotoGP… - motograndprixit : Il pilota australiano ha concluso in sesta posizione #MotoGP #DutchGP #Motorionline -

Marco Bezzecchi ha la faccia di chi non ci crede ancora quando si presenta ai microfoni di Sky Sport per le interviste. E' il suo primo podio in carriera ine arriva ad, nell'Universitò del Motomondiale. E per giunta alle spalle dell'amico Pecco Bagnaia , anche lui prodotto dell'Academy VR46. 'E' stato fantastico - ha spiegato il pilota del ...Il francese non trova scuse per la caduta al 5° giro nel GP Olanda, chiuso con zero punti: 'Gara da dimenticare, ho attaccato come fosse l'ultima curva dell'ultimo giro, sono stato troppo aggressivo ...MotoGP GP Assen 2022 Ducati Lenovo Team - Jack Miller si è detto soddisfatto del risultato finale del Gran Premio di Assen, undicesima tappa del calendario 2022. Il pilota australiano, complice il lon ...Risultati MotoGP Olanda2022, l'ordine di arrivo della gara di Assen vinta da Francesco Bagnaia in sella alla Ducati in Olanda. Il podio del motomondiale con Ducati e Aprilia. Qual è la classifica ...