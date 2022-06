MotoGP | festa Italiana ad Assen | Bagnaia vince su Bezzecchi | fuori Quartararo

Pubblicità

Motorsport_IT : #MotoGP | #Bagnaia-#Bezzecchi: festa #Ducati ad Assen! E Fabio sbaglia... #DutchGP - tomadadetempo : Festa na Ducati. - tomadadetempo : Festa italiana. - BroginiAlessio : Quando qualcuno metterà finalmente le mani addosso ad #AleixEspargaro sarà un giorno di festa assoluta. #Assen… - mariamatticolii : RT @SkySportMotoGP: ?? LA FESTA SUL PODIO ?? Diablo, Zarco e Miller in festa ?? @MotoGP ? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -

Le qualifiche di ieri vedi anche, qualifiche Gp d'Olanda: Bagnaia conquista la pole. VIDEO ... Si conclude con una grandesul circuito di Valencia lo straordinario percorso sportivo a ...15.00: Bagnaia su Bezzecchi ad AssenItalia eDucati ad Assen. Francesco Bagnaia si aggiudica il Gp di Olanda, davanti a Marco Bezzecchi. Il 25enne torinese riscatta così gli ultimi due ..."Questo successo è per la mia famiglia, la mia ragazza, gli amici. Adesso posso andare in vacanza felice". Festa grande anche per Maverick Vinales: "Sembra che il duro lavoro fatto finalmente dia i ...Pecco ritrova la vittoria e riaccende una piccola speranza grazie al primo zero stagionale di Quartararo, che cade e si tocca con Aleix Espargaro dopo pochi giri. La Ducati fa festa anche con un grand ...