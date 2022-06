MotoGp, Bagnaia domina ad Assen: Bezzecchi 2°, doppia caduta per Quartararo (Di domenica 26 giugno 2022) Assen - Francesco Bagnaia domina il Gp di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp 2022. Il pilota della Ducati ufficiale conduce una gara perfetta, scattando dalla pole e riuscendo a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022)- Francescoil Gp di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di2022. Il pilota della Ducati ufficiale conduce una gara perfetta, scattando dalla pole e riuscendo a ...

flamanc24 : RT @Eurosport_IT: ORMAI È BOLGIA AZZURRA!!! ???? Ad Assen torna protagonista l'Italia in MotoGP: super Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ?? #D… - FranckyHawk29 : RT @DLenz96: Doppietta Ducati ad Assen, dove l’unica vittoria era stata di Stoner nel 2008. Non pensavo l’avrei mai vista in vita mia. Bagn… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #MotoGP | #DutchGP ???? PECCO IS BACK! ?? Dopo due GP da dimenticare arriva il successo per Pecco Bagnaia ???? che domin… - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: ORMAI È BOLGIA AZZURRA!!! ???? Ad Assen torna protagonista l'Italia in MotoGP: super Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ?? #D… - DLenz96 : Doppietta Ducati ad Assen, dove l’unica vittoria era stata di Stoner nel 2008. Non pensavo l’avrei mai vista in vit… -