MotoGp Assen: doppietta italiana, vince Bagnaia davanti a Bezzecchi, trionfo tricolore (Di domenica 26 giugno 2022) doppietta Ducati nel Gp d'Olanda. A vincere è Francesco "Pecco" Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto.. Quinto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle dell'australiano Jack Miller e dello spagnolo Jorge Martin. Ottavo lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che precede il portoghese della Ktm Miguel Oliveira e il connazionale e compagno di squadra Alex Rins. Giornata storta per il leader del mondiale Fabio Quartararo che commette il primo clamoroso errore della sua stagione: nel tentativo di superare Aleix ...

