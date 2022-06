MotoGP, ad Assen il braccio di ferro tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia diverrà reale o resterà solo ipotetico? (Di domenica 26 giugno 2022) Quest’oggi ad Assen andrà in scena l’edizione 2022 del Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio di Olanda di MotoGP. “L’università della moto”, come è soprannominata la pista alle nostre latitudini, laureerà un nuovo vincitore? Oppure conferirà un secondo attestato a chi, in passato, è già stato capace di imporsi? La rosa dei favoriti è ristretta, almeno se si dovesse correre in condizioni ortodosse. Il meteo resta giocoforza un’incognita. Teoricamente le possibilità di pioggia sono basse, le precipitazioni più copiose erano annunciate per la nottata appena trascorsa. Cionondimeno, da queste parti o c’è un anticiclone d’acciaio, oppure non si può mai essere certi di quali connotati assumerà il cielo. Difatti tra venerdì e sabato i piloti hanno affrontato ogni genere di contesto possibile. Diluvio, asciutto freddo e Sole splendente. Se ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Quest’oggi adandrà in scena l’edizione 2022 del Dutch Tourist Trophy, ovvero l’equivalente del Gran Premio di Olanda di. “L’università della moto”, come è soprannominata la pista alle nostre latitudini, laureerà un nuovo vincitore? Oppure conferirà un secondo attestato a chi, in passato, è già stato capace di imporsi? La rosa dei favoriti è ristretta, almeno se si dovesse correre in condizioni ortodosse. Il meteo resta giocoforza un’incognita. Teoricamente le possibilità di pioggia sono basse, le precipitazioni più copiose erano annunciate per la nottata appena trascorsa. Cionondimeno, da queste parti o c’è un anticiclone d’acciaio, oppure non si può mai essere certi di quali connotati assumerà il cielo. Difatti tra venerdì e sabato i piloti hanno affrontato ogni genere di contesto possibile. Diluvio, asciutto freddo e Sole splendente. Se ...

