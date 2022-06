Motocross MXGP, risultato gara-1 GP Indonesia 2022: Gajser precede Prado, ottavo Guadagnini (Di domenica 26 giugno 2022) Il Mondiale di Motocross oggi, domenica 26 giugno, ha appena visto andare in archivio gara-1 della dodicesima tappa della stagione 2022 della MXGP: a Samota-Sumbawa, nella prima frazione del GP dell’Indonesia, ad imporsi è il dominatore della classifica piloti, lo sloveno Tim Gajser. Lo sloveno comanda la gara e chiude con un margine di 4?931 sullo spagnolo Jorge Prado, secondo, impegnato, più che ad impensierire Gajser, a guardarsi dal connazionale Ruben Fernandez, alla fine terzo con un ritardo di 7?672 dalla vetta. Resta giù dal podio il neerlandese Glenn Coldenhoff, quarto a 10?685. Quinta piazza, ma con un distacco di 15?040, per il transalpino Romain Febvre, molto più attardati tutti gli altri concorrenti. Sesto posto per ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Il Mondiale dioggi, domenica 26 giugno, ha appena visto andare in archivio-1 della dodicesima tappa della stagionedella: a Samota-Sumbawa, nella prima frazione del GP dell’, ad imporsi è il dominatore della classifica piloti, lo sloveno Tim. Lo sloveno comanda lae chiude con un margine di 4?931 sullo spagnolo Jorge, secondo, impegnato, più che ad impensierire, a guardarsi dal connazionale Ruben Fernandez, alla fine terzo con un ritardo di 7?672 dalla vetta. Resta giù dal podio il neerlandese Glenn Coldenhoff, quarto a 10?685. Quinta piazza, ma con un distacco di 15?040, per il transalpino Romain Febvre, molto più attardati tutti gli altri concorrenti. Sesto posto per ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser vince gara-1 Guadagnini chiude ottavo - #Motocross… - DelbonoRoberto : Gajser da dominatore vince gara 1 #MXGP #Indonesia @Eurosport_IT #Motocross - zazoomblog : Motocross GP Indonesia 2022 oggi: orari MXGP e MX2 domenica 26 giugno programma streaming. Attenzione al fuso orari… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Motocross #Indonesia #DIRETTA: - OpokuWare_ : RT @464Adriano: Buona visione ?? Adriano Narducci due Motocross MyPassion Amici di MotocrossMyPassion ?? -