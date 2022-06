Moto3 | risultati e ordine di arrivo GP Olanda 2022 | vince Sasaki | cade Foggia

(Di domenica 26 giugno 2022) Ayumu Sasaki vince il GP d’della. Il pilota spagnolo si impone sul circuito di Assen disputando un’ottima gara dall’inizio alla fine. Alle sue spalle Izan Guevara, che precede Sergio Garcia, in terza posizione. Sale comunque sul podio lo spagnolo, che si conferma leader del mondiale. Completano la Top 5 il nipponici Suzuki e lo spagnolo Artigas. Gara relativamente soddisfacente per gli altri italiani. Nepa chiude 7°, a punti anche Rossi e Migno , rispettivamente 11° e 15°. Dispiacere immenso per, che dopo una gara fatta tutta a rincorrere, per via di un long la penalty,dopo essere stato accompagnato fuori da Munoz ed essere letteralmente inciampato sul cordolo che lo disarciona. Di seguito, l’didella gara. LA CLASSIFICA ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risult… - gaetanomenna85 : RT @SkySportMotoGP: ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risultati… - umulekestranho : RT @SkySportMotoGP: ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risultati… - sportface2016 : #Moto3, risultati e ordine di arrivo GP #Olanda2022: vince #Sasaki, cade #Foggia - joebarteam113 : RT @SkySportMotoGP: ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risultati… -

Alex Marquez vanta un curriculum top: Campione del Mondoe Moto2 rispettivamente nel 2014 e ... useremo questa seconda parte di stagione per trovare sempre piùe poi per il prossimo ...Nativo di Cervera, Alex Marquez vanta un curriculum top : Campione del Mondoe Moto2 ... useremo questa seconda parte di stagione per trovare sempre piùe poi per il prossimo anno ...Il racconto in diretta dell'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen, in Olanda. Partenza prevista alle ore 11.00 di domenica 26 giugno 2022 ...Il Motomondiale 2022 ha visto proseguire oggi, domenica 26 giugno, il fine settimana del GP d'Olanda, con il consueto warm up che si è disputato al Circuito di Assen, valido per l'undicesima tappa del ...