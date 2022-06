Moto3, Dennis Foggia si sfoga: “Munoz mi ha preso in pieno. Questi giovani sono troppo aggressivi” – VIDEO (Di domenica 26 giugno 2022) Prima un long lap penalty discutibile per certi versi, ma la situazione non era stata molto compromessa; poi una sciocchezza di David Munoz, e a quel punto poco si può fare. Il Gran Premio d’Olanda 2022 si conclude male per Dennis Foggia, caduto per causa di un attacco troppo aggressivo dello spagnolo. Senza lasciare un minimo di spazio, con una manovra azzardata, Munoz ha costretto Foggia ad andare lungo, finendo poi sul cordolo; da qui la perdita del controllo della sua vettura e una inevitabile caduta. O meglio, quasi inevitabile, se Munoz fosse stato meno aggressivo. L’opinione a caldo di Foggia su quanto accaduto non lascia spazio a dubbi. Di seguito, le dichiarazioni di un Dennis Foggia molto amareggiato al ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Prima un long lap penalty discutibile per certi versi, ma la situazione non era stata molto compromessa; poi una sciocchezza di David, e a quel punto poco si può fare. Il Gran Premio d’Olanda 2022 si conclude male per, caduto per causa di un attaccoaggressivo dello spagnolo. Senza lasciare un minimo di spazio, con una manovra azzardata,ha costrettoad andare lungo, finendo poi sul cordolo; da qui la perdita del controllo della sua vettura e una inevitabile caduta. O meglio, quasi inevitabile, sefosse stato meno aggressivo. L’opinione a caldo disu quanto accaduto non lascia spazio a dubbi. Di seguito, le dichiarazioni di unmolto amareggiato al ...

