Moto: Olanda, Sasaki vince la gara della Moto3 (Di domenica 26 giugno 2022) Il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna), partito dalla pole, ha vinto in Olanda la prima gara in carriera nella classe Moto3. Sul podio anche gli spagnoli Izan Guevara (GasGas) e Sergio Garcia (GasGas). Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il giapponese Ayumu(Husqvarna), partito dalla pole, ha vinto inla primain carriera nella classe3. Sul podio anche gli spagnoli Izan Guevara (GasGas) e Sergio Garcia (GasGas).

Pubblicità

SkySportMotoGP : ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risult… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto 3, Olanda: vince il giapponese Sasaki, caduta per Foggia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto 3, Olanda: vince il giapponese Sasaki, caduta per Foggia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto 3, Olanda: vince il giapponese Sasaki, caduta per Foggia - apetrazzuolo : Moto 3, Olanda: vince il giapponese Sasaki, caduta per Foggia -