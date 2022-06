Mosca allarga la guerra | attacchi a Nord e Ovest Putin | daremo missili Iskander-M alla Bielorussia

(Di domenica 26 giugno 2022) Vladimirvuole ampliare il teatro di, intensificando la pressione sull?Ucraina anche ae a. E lavora per convincere laa mettere in campo il suo esercito al...

L'oro è la seconda più grande fonte di reddito da export per, dopo l'energia. Ore 17.37 - La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander - M, tra i più moderni nell'arsenale ...prima ha fatto sapere che si tratta di una questione interna, poi il ministro degli Esteri ... L'Europa unita non ha una vocazione imperialistica; siper la richiesta di singoli Paesi che ...