(Di domenica 26 giugno 2022) Ilpotrebbe essere la prossima destinazione di Patrick, in cerca di una nuova sistemazione possibilmente in Italia Ilpotrebbe essere la prossima destinazione di Patrick, tornato al Wolverhampton dopo il prestito tra alti e bassi all’Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, Galliani ha messo anche l’attaccante scuola Milan nella lista degli obiettivi per, vista la volontà dello stesso giocatore di dire no ad offerte provenienti da altri campionati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarcoLamperti : #ballottaggi #monza: una cosa è certa: il nuovo Sindaco sarà eletto da circa 1/5 degli elettori, meno di 1/6 dei ci… - paolobocciarel1 : @_avvocato @BolzanLuca Nessuno è ancora consapevole che il duopolio del nuovo millennio sarà Monza - Palermo. Le 3… - Spazio_J : Niente Monza per Pellegrini? Spunta un nuovo scenario di mercato - - surfasport : ???? #CALCIOMERCATO - DESTRO ALL’EMPOLI ?? #MattiaDestro sarà un nuovo attaccante dell’ #Empoli ?? Al termine del suo c… - mcrisj01 : RT @Edgar_Dema: Secondo voi, se #Fagioli fosse il nuovo Xavi, se lo contenderebbero Monza e Cremonese? #juve -

Calcio News 24

...Unportiere per l'Empoli. La società toscana ha comunicato il suo arrivo sui canali ufficiali, a titolo definitivo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 ANDREA RANOCCHIA () dall'...Commenta per primo Il portale Bernabéu Digital ha pubblicato le parole di Alejandro Camaño, agente di Borja Mayoral accostato in questi giorni anche al: 'Per Borja sarebbe una gioia molto grande restare al Real. Sia il presidente sia la società gli hanno dimostrato affetto. Giocare insieme ai più grandi calciatori del mondo, nella squadra che ... Monza, nuovo obiettivo per l'attacco: spunta il nome di Cutrone Nei match della Nazionale ad inizio giugno, tra la Finalissima con l’Argentina e le gare di Nations League con Germania, Ungheria e Inghilterra, il bilancio è stato in agrodolce per gli azzurri di Man ...A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, come ripreso da TMW (Tutto Juve) Per questo motivo la società avrebbe deciso di metterlo sul mercato nuovamente, anche per le difficoltà nel vendere Alex Sandro ...