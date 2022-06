Mondiali nuoto Budapest, Italia bronzo nella staffetta mista del fondo (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta mista 4×1,5 km del nuoto di fondo in acque libere ai Mondiali di Budapest. Gli azzurri Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle della Germania vincitrice in 1h04’40?5 e dell’Ungheria che beffa gli azzurri al fotofinish e conquista la medaglia d’argento. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – L’vince la medaglia di4×1,5 km deldiin acque libere aidi. Gli azzurri Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle della Germania vincitrice in 1h04’40?5 e dell’Ungheria che beffa gli azzurri al fotofinish e conquista la medaglia d’argento. Funweek.

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - Alessiodm : RT @Corriere: Italia di bronzo (con Paltrinieri) nella staffetta mista in acque libere - Corriere : Italia di bronzo (con Paltrinieri) nella staffetta mista in acque libere -