Mondiali nuoto Budapest 2022 mercoledì 29 giugno | programma e italiani in gara

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - infoitsport : Mondiali nuoto, Paltrinieri guida l'Italia al bronzo nella staffetta mista di fondo - infoitsport : Mondiali nuoto Budapest, Italia bronzo nella staffetta mista del fondo -

Ha preso il via quest'oggi il percorso deidi tuffi 2022 presso la Duna Arena di Budapest (Ungheria). Dopo lo show deltra le corsie, è la volta delle evoluzioni in aria dei tuffatori e in casa Italia ci sono motivi per cui ...I riflettori deidi2022 tornano anche sulla pallanuoto, con il Settebello che alle 17 sfiderà l' Australia nell'ambito degli ottavi di finale. Dove vedere idi2022 in ...Tutti gli italiani in gara mercoledì 29 giugno ai Mondiali di Budapest 2022, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari e le gare di azzurre e ...Riflettori ancora puntati sul fondo (in gara anche Paltrinieri nella 5 km) e sui tuffi. Nel pomeriggio si rivede il Settebello: lo scoglio agli ottavi è l'Australia ...