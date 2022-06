Mondiali di nuoto: tutte le medaglie e i record dell’Italia (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest – L’Italnuoto conclude la 19esima edizione dei campionati Mondiali con un medagliere mai visto ed ulteriori certezze in vista dei campionati europei, in programma allo Stadio del nuoto di Roma dall’11 agosto. Gli azzurri sono artefici di un mondiale da record con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Superato per ori e numero di medaglie il precedente di riferimento che risaliva a Gwangju 2019 con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi (successi di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Federica Pellegrini nei 200 stile libero; argenti di Quadarella negli 800 stile libero e Benedetta Pilato nei 50 rana; bronzi di Gabriele Detti nei 400 stile libero, Martina Carrano nei 100 rana e Paltrinieri nei 1500 stile libero), che già a sua volta aveva ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest – L’Italconclude la 19esima edizione dei campionaticon unre mai visto ed ulteriori certezze in vista dei campionati europei, in programma allo Stadio deldi Roma dall’11 agosto. Gli azzurri sono artefici di un mondiale dacon 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Superato per ori e numero diil precedente di riferimento che risaliva a Gwangju 2019 con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi (successi di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Federica Pellegrini nei 200 stile libero; argenti di Quadarella negli 800 stile libero e Benedetta Pilato nei 50 rana; bronzi di Gabriele Detti nei 400 stile libero, Martina Carrano nei 100 rana e Paltrinieri nei 1500 stile libero), che già a sua volta aveva ...

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - carmelodipaola : RT @profgaspare: Ho seguito i mondiali di nuoto, quando hanno suonato l'inno nazionale io ancora mi commuovo. Ma ai nostri politici la Patr… - pistoiasport : Si aprono i Mondiali per Giulia Gabbrielleschi con la staffetta 4x1250 -