Mondiali di nuoto, Coach Butini: "L'Italnuoto ha fatto la storia, voto 10" (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest – Segue il bilancio di Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale di nuoto, terza nel medagliere con 5 ori, due argenti e altrettanti bronzi alle spalle di Stati Uniti (17 – 12 – 16) e Australia (6 – 9 – 2). "E' stato un Mondiale eccezionale. voto 10. Sopra ogni aspettativa. Abbiamo fatto più di quanto ci aspettassimo considerati i cicli di lavoro condizionati dall'inserimento in calendario nel periodo che generalmente destiniamo al Sette Colli. Va riconosciuto alla squadra un grande impegno: dagli atleti, ai tecnici, ai dirigenti che rappresentano l'intero movimento sostenuto dalle società capaci di garantire attività malgrado le enormi difficoltà dovute al Covid e ai rincari energetici. La federazione si è impegnata molto per assicurare all'alto livello gli spazi acqua per prepararsi e questi risultati ...

