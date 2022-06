Mondiali di nuoto, azzurri a medaglia anche nelle acque libere: bronzo per la staffetta mista di fondo (Di domenica 26 giugno 2022) Ancora una medaglia per la spedizione azzurra ai Mondiali di nuoto di Budapest. Dopo l’oro conquistato in vasca nei 1500 metri stile libero, Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un altro podio insieme a Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza: il quartetto italiano ha conquistato il bronzo nella staffetta mista di fondo 4×1500 metri al Lupa Lake. Gli azzurri hanno chiuso la gara nelle acque libere in 1:04:43.00. Prima la Germania con 1:04:40.50, secondi invece i padroni di casa dell’Ungheria. Italia e Ungheria sono arrivate testa a testa al traguardo. Al fotofinish l’argento è andato agli ungheresi. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Ancora unaper la spedizione azzurra aididi Budapest. Dopo l’oro conquistato in vasca nei 1500 metri stile libero, Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un altro podio insieme a Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza: il quartetto italiano ha conquistato ilnelladi4×1500 metri al Lupa Lake. Glihanno chiuso la garain 1:04:43.00. Prima la Germania con 1:04:40.50, secondi invece i padroni di casa dell’Ungheria. Italia e Ungheria sono arrivate testa a testa al traguardo. Al fotofinish l’argento è andato agli ungheresi. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

