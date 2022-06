Mondiale Rally - Poker Toyota al Rally Safari: in Kenya vince Rovanperä (Di domenica 26 giugno 2022) Kalle Rovanperä show nel Rally Safari Kenya, sesta prova del Mondiale Rally. Niente e nessuno è riuscito a fermare il giovane pilota finlandese che si è così aggiudicato la quarta vittoria stagionale che cementifica la sua leadership nella classifica iridata. La trasferta africana si è trasformata in una parata per il team Toyota Gazoo Racing che ha conquistato le prime quattro posizioni: alle spalle di Kalle Rovanperä troviamo infatti le altre Yaris GR di Evans e Katsuta, con Ogier quarto. Hyundai e M-Sport arretrate. Dopo la vittoria di Tanak in Sardegna, due settimane fa, la casa coreana ha dovuto affrontare un evento particolarmente duro per la i20: l'estone si è dovuto ritirare per un problema tecnico e Neuville ... Leggi su quattroruote (Di domenica 26 giugno 2022) Kalleshow nel, sesta prova del. Niente e nessuno è riuscito a fermare il giovane pilota finlandese che si è così aggiudicato la quarta vittoria stagionale che cementifica la sua leadership nella classifica iridata. La trasferta africana si è trasformata in una parata per il teamGazoo Racing che ha conquistato le prime quattro posizioni: alle spalle di Kalletroviamo infatti le altre Yaris GR di Evans e Katsuta, con Ogier quarto. Hyundai e M-Sport arretrate. Dopo la vittoria di Tanak in Sardegna, due settimane fa, la casa coreana ha dovuto affrontare un evento particolarmente duro per la i20: l'estone si è dovuto ritirare per un problema tecnico e Neuville ...

