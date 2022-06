Moda Uomo 2023: il nuovo ideale di bellezza è universale e senza genere (Di domenica 26 giugno 2022) I beauty look cambiano. Forse, credevamo di avere già capito tutto della bellezza fluida e del trucco genderless, eppure le sfilate della Moda Uomo dedicate al 2023 hanno saputo sorprendere. E, per una volta, non si tratta di trucco colorato, smokey eyes o del rossetto rosso “per lui” sfoggiato la scorsa stagione sulla passerella Haute Couture di Fendi. A stupire, infatti, è la semplicità con cui il make up ha saputo uniformarsi. L’addio alle distinzioni di genere appare, dunque, definitivo. Sostituite da tendenze trasversali, che sanno portare l’idea di unisex a un livello nuovo. Un cambio di prospettiva radicale, che non racconta più una bellezza genderless colorata, fatta di cosmetici tradizionalmente femminili “rubati” e utilizzati per creare make up fluidi e ... Leggi su amica (Di domenica 26 giugno 2022) I beauty look cambiano. Forse, credevamo di avere già capito tutto dellafluida e del trucco genderless, eppure le sfilate delladedicate alhanno saputo sorprendere. E, per una volta, non si tratta di trucco colorato, smokey eyes o del rossetto rosso “per lui” sfoggiato la scorsa stagione sulla passerella Haute Couture di Fendi. A stupire, infatti, è la semplicità con cui il make up ha saputo uniformarsi. L’addio alle distinzioni diappare, dunque, definitivo. Sostituite da tendenze trasversali, che sanno portare l’idea di unisex a un livello. Un cambio di prospettiva radicale, che non racconta più unagenderless colorata, fatta di cosmetici tradizionalmente femminili “rubati” e utilizzati per creare make up fluidi e ...

