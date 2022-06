Missili su Kiev, bambina estratta dalle macerie di un palazzo colpito: il salvataggio dei vigili del fuoco – Video (Di domenica 26 giugno 2022) Una bambina di sette anni è stata estratta dalle macerie di un condominio di Kiev colpito da uno dei Missili lanciati questa mattina dalle forze russe contro la capitale ucraina. L’edificio residenziale di trova nel distretto di Shevchenkivskyi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Unadi sette anni è statadi un condominio dida uno deilanciati questa mattinaforze russe contro la capitale ucraina. L’edificio residenziale di trova nel distretto di Shevchenkivskyi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - repubblica : Diretta guerra Russia-Ucraina: missili su Kiev all'alba. Zelensky: 'Non ci spezzeranno'. Fonti separatiste: russi e… - Dome689 : Missili su un condominio a Kiev, almeno due feriti. Oggi il G7 in Germania: verso il blocco all’import di oro russo… - ilfattovideo : Missili su Kiev, bambina estratta dalle macerie di un palazzo colpito: il salvataggio dei vigili del fuoco – Video -