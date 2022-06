Missili russi sulle case a Kiev, un morto e 4 feriti: estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni – Il video (Di domenica 26 giugno 2022) C’era anche una bambina di sette anni tra le macerie di un palazzo a Kiev colpito all’alba di oggi da diversi Missili russi. La bambina è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e portata in salvo, assieme a sua madre, come mostrato su Telegram dai media ucraini. Sarebbero state colpiti almeno due palazzi residenziali a Kiev, dove all’alba ha suonato l’allarme antiaereo per un attacco Missilistico russo. Le esplosioni sono state confermate dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo cui i Missili sono caduti nel distretto di Shevchenkivskyi, dove sono intervenuti i mezzi di soccorso. Secondo Klitschko, si tratterebbero di un tentativo di intimidazione da parte dei russi prima del vertice ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) C’era anche unadi settetra ledi un palazzo acolpito all’alba di oggi da diversi. Laè stata soccorsa dai Vigili del fuoco e portata in salvo, assieme a sua madre, come mostrato su Telegram dai media ucraini. Sarebbero state colpiti almeno due palazzi residenziali a, dove all’alba ha suonato l’allarme antiaereo per un attaccostico russo. Le esplosioni sono state confermate dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo cui isono caduti nel distretto di Shevchenkivskyi, dove sono intervenuti i mezzi di soccorso. Secondo Klitschko, si tratterebbero di un tentativo di intimidazione da parte deiprima del vertice ...

