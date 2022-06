Missili russi sulle case a Kiev | l’allarme all’alba di domenica | colpiti almeno due palazzi

(Di domenica 26 giugno 2022) Sarebbero statedueresidenziali a, doveha suonatoantiaereo per un attaccostico russo. Le esplosioni sono state confermate dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, secondo cui isono caduti nel distretto di Shevchenkivskyi, dove sono intervenuti i mezzi di soccorso. Parla diquattro esplosioni il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, che su Twitter conferma che ihanno colpito edifici residenziali: «ma non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime». Secondo Unian che cita un comunicato del servizio di emergenza ucraino, finora una persona è rimasta ferita nel bombardamento. Un incendio è scoppiato ...

Secondo quanto riferito sui canali Telegram, 14sarebbero stati lanciati sulla città, in particolare verso il distretto residenziale di Shevchenkivskyi. Al momento non sono riportate vittime. ...Kiev, sindaci europei ingannati da riproduzione Deepfake Kiev, 26 giugno 2022 - Guerra in Ucraina , nel giorno 123 Kiev torna sotto attacco delle truppe di Putin . Ihanno lanciato 14sulla capitale e dintorni. Lo riferisce su Telegram il parlamentare ucraino Oleksiy Honcharenko . Alcunisono stati intercettati dalle difese antiaeree, afferma ...Le notizie sono ancora convulse, ma la causa di tutto sarebbe da ricercare in molteplici missili da crociera russi lanciati contro Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, ha fatto ...Secondo i media ucraini i missili lanciata sarebbero stati in tutto 14 alcuni dei quali intercettati dalla contraerea. Ci sono almeno due feriti e altre persone “sotto le macerie” a causa dell’attacco ...