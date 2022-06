Missili russi su Kiev | bambina di 7 anni estratta viva dall' edificio bombardato

(Di domenica 26 giugno 2022) Unadi setteè statae macerie di un condominio dicolpito da uno deilanciatie forze russe domenica mattina contro la capitale ucraina. Anche la mamma dellaè statae macerie e ricoverata in ospedale. Morto il padre. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina

Una bambina di sette anni è stata estratta dalle macerie di un condominio di Kiev colpito da uno deilanciati dalle forze russe domenica mattina contro la capitale ucraina. Anche la mamma della bambina è stata estratta dalle macerie e ricoverata in ospedale. Morto il padre. Segui la diretta ...su Kiev, bambina di 7 anni estratta viva dall'edificio bombardato Intanto, oggi è il giorno del G7, al via in Germania: sul tavolo il no all'oro russo, la partita del grano e del ...Nuovo attacco missilistico su Kiev, dopo una tregua di alcune settimane. Le esplosioni udite all'alba sarebbero state quattro, provocate da ...Circa 30 missili russi, inoltre, sono stati lanciati anche sulla regione di Zhytomyr nell’Ucraina centrale e un soldato ucraino è stato ucciso. L’agenzia di intelligence militare di Kiev ha comunicato ...