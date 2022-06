(Di domenica 26 giugno 2022) Unadi setteè statae macerie di un condominio dicolpito da uno deilanciatie forze russe domenica mattina contro la capitale ucraina. Anche la mamma dellaè statae macerie e ricoverata in ospedale. Morto il padre. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina

DantiNicola : A 6 anni è stata estratta dalla macerie di un palazzo colpito da missili russi. A #Kyiv all'alba dopo 123 giorni un… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - LaStampa : Missili russi su Kiev, bambina di 7 anni estratta viva dall'edificio bombardato - Lacri12272482 : RT @putino: “Guardate le immagini dell’invasione verso l’Europa”. Uno va lì e pensa di vedere le immagini dei russi che invadono l’Ucraina.… - buzzax66 : #Odessa ???? La difesa contraerea ha intercettato e distrutto i missili supersonici russi lanciati dalla Crimea ???? il… -

Secondo l'intelligence sei velivolisono entrati nello spazio aereo bielorusso ed hanno lanciatoda crociera a circa 50 chilometri dal confine ucraino Vai alla Fotogallerysu Kiev, bambina di 7 anni estratta viva dall'edificio bombardato Intanto, oggi è il giorno del G7, al via in Germania: sul tavolo il no all'oro russo, la partita del grano e del ...Mondo - Le truppe di Mosca sono in città, l'hanno occupata da più di 48 ore. L'hanno presa dopo 44 giorni di bombardamenti continui, assalti e ritirate, raid aerei e missili a medio raggio. Se si ...I leader del G7, dal vertice in Baviera hanno voluto mandare un messaggio di unità indirizzato al presidente russo Vladimir Putin. Nel giorno ...