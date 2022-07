Milioni di dosi di vaccino distrutte, mentre riprendono i contagi da Covid19 (Di domenica 26 giugno 2022) Tramite Report registriamo notizie gravi sulla scadenza dei vaccini e sulla distruzione di Milioni di dosi che pur hanno impegnato ingenti fondi. D’altra parte verifichiamo un ritorno dei virologi in tutte le trasmissioni televisive per un incremento di contagiati da varianti Covid. In Campania ieri si sono registrati 5908 nuovi casi su 21569 test, cioè il 27,3% Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 26 giugno 2022) Tramite Report registriamo notizie gravi sulla scadenza dei vaccini e sulla distruzione didiche pur hanno impegnato ingenti fondi. D’altra parte verifichiamo un ritorno dei virologi in tutte le trasmissioni televisive per un incremento diati da varianti Covid. In Campania ieri si sono registrati 5908 nuovi casi su 21569 test, cioè il 27,3% Il Blog di Giò.

