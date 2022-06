Milano avanza nell’incorporazione di Hakim Ziyech (Di domenica 26 giugno 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 25/06/2022 alle 17:31 est Il marocchino potrebbe essere la grande aggiunta del campione di Serie A Pioli vuole rinforzare l’anteriore e il Chelsea lo farebbe uscire Nessuno vuole essere lasciato indietro nella lotta per il prossimo ‘scudetto’. sì Dietro gli acquisti di Lukaku e Dybala c’è l’Inter Per rinforzare la propria zona offensiva, l’attuale fuoriclasse, il Milan, vuole anche prendere più polvere da sparo. In questo caso lo è la dirigenza sportiva milanista vicino alla chiusura dell’incorporazione del marocchino Hakim Ziyechattualmente un giocatore del Chelsea. Inoltre firmare Origi da Liverpool, Da annunciare nei prossimi giorni, il Milan e il suo allenatore, Stefano Pioli, sono alla ricerca di un profilo di esterno sinistro con capacità associative. Con questi ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 25/06/2022 alle 17:31 est Il marocchino potrebbe essere la grande aggiunta del campione di Serie A Pioli vuole rinforzare l’anteriore e il Chelsea lo farebbe uscire Nessuno vuole essere lasciato indietro nella lotta per il prossimo ‘scudetto’. sì Dietro gli acquisti di Lukaku e Dybala c’è l’Inter Per rinforzare la propria zona offensiva, l’attuale fuoriclasse, il Milan, vuole anche prendere più polvere da sparo. In questo caso lo è la dirigenza sportiva milanista vicino alla chiusura dell’incorporazione del marocchinoattualmente un giocatore del Chelsea. Inoltre firmare Origi da Liverpool, Da annunciare nei prossimi giorni, il Milan e il suo allenatore, Stefano Pioli, sono alla ricerca di un profilo di esterno sinistro con capacità associative. Con questi ...

Pubblicità

giannisassari08 : RT @IlMastinoVerona: Assist meraviglioso.Ieri c’era il sindaco radical chic #Sala in sostegno di #Tommasi.Peccato che Sala sia l’emblema di… - LepMichele : RT @IlMastinoVerona: Assist meraviglioso.Ieri c’era il sindaco radical chic #Sala in sostegno di #Tommasi.Peccato che Sala sia l’emblema di… - filippo51174 : RT @IlMastinoVerona: Assist meraviglioso.Ieri c’era il sindaco radical chic #Sala in sostegno di #Tommasi.Peccato che Sala sia l’emblema di… - SimoneMoroni96 : RT @IlMastinoVerona: Assist meraviglioso.Ieri c’era il sindaco radical chic #Sala in sostegno di #Tommasi.Peccato che Sala sia l’emblema di… - ESurfer2 : RT @IlMastinoVerona: Assist meraviglioso.Ieri c’era il sindaco radical chic #Sala in sostegno di #Tommasi.Peccato che Sala sia l’emblema di… -