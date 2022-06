Milan settimana nera perso Botman. Inter colpo Lukaku e Dybala ancora in pugno. Juventus prove di ripartenza con Zaniolo. Monza squalo con Galliani. (Di domenica 26 giugno 2022) Milan al palo e settimana nera: Inter volitiva e carica con il ritorno di Lukaku. Juventus, prove di ripartenza dopo Pogba. Monza effervescente con il mercato di Galliani. In sintesi, questi i temi principali della settimana del mercato che si è appena conclusa. Sette giorni negativi per il nuovo Milan che esce zavorrato e perdente da un improvviso immobilismo. Maldini e i suoi uomini non hanno ancora rinnovato. Il nuovo budget imposto per ora da 50 milioni non è certo troppo confortante, così come il nuovo salary cup fissato per il momento a 4,5 milioni di stipendio annuo, importo per il quale ha rinnovato Theo Hernandez. Intanto Botman è stato ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 giugno 2022)al palo evolitiva e carica con il ritorno dididopo Pogba.effervescente con il mercato di. In sintesi, questi i temi principali delladel mercato che si è appena conclusa. Sette giorni negativi per il nuovoche esce zavorrato e perdente da un improvviso immobilismo. Maldini e i suoi uomini non hannorinnovato. Il nuovo budget imposto per ora da 50 milioni non è certo troppo confortante, così come il nuovo salary cup fissato per il momento a 4,5 milioni di stipendio annuo, importo per il quale ha rinnovato Theo Hernandez. Intantoè stato ...

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - cmdotcom : #Milan, nuovi contatti in settimana per #DeKetelaere: primo no alla #PremierLeague, ora si studia la via migliore - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - Paolo_Bargiggia : Ecco il mio editoriale sulla settimana di mercato appena chiusa per @serie_a24 - gvesvs : RT @iamLP9: Dybala - Milan: ci siamo! Settimana prossima le visite mediche BENVENUTO PAULOOOO -