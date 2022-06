Milan, Maignan premiato anche per il miglior assist stagionale: sul mercato servono operazioni come la sua (Di domenica 26 giugno 2022) Tunnel a Caldara, difesa del Venezia in bambola, apertura per Theo Hernandez che scarica la palla in rete arrivando di gran carriera a sinistra.... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Tunnel a Caldara, difesa del Venezia in bambola, apertura per Theo Hernandez che scarica la palla in rete arrivando di gran carriera a sinistra....

Pubblicità

lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Milan, #Maignan premiato anche per il miglior assist stagionale: sul mercato servono operazioni come la sua - cmdotcom : #Milan, #Maignan premiato anche per il miglior assist stagionale: sul mercato servono operazioni come la sua - RosScappaticci : RT @acm1899m: Vi ricordo che il Milan è -1 Campione d’Italia -2 Ha la difesa campione d’Italia -3 Ha la difesa meno battuta -4… - ElBuitr64021431 : @divieto5 @ReadyPlayer1___ @86_longo Anche Maignan era stato offerto ad altri, lui si impuntò ed il Lille dovette c… - notizie_milan : È di Maignan il miglior assist della stagione -