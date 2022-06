Milan al lavoro per De Ketelaere (Di domenica 26 giugno 2022) Il Milan incontrerà presto l'enoturage di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è il preferito di Massara per rinforzare... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Ilincontrerà presto l'enoturage di Charles De. Il trequartista belga è il preferito di Massara per rinforzare...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - _avvocato : RT @Ma_Do_Sd: @aebeh_ @acmilan 'L'AC Milan li ringrazia per il prezioso lavoro svolto in questi anni culminato con la vittoria dello Scudet… - aebeh_ : RT @Ma_Do_Sd: @aebeh_ @acmilan 'L'AC Milan li ringrazia per il prezioso lavoro svolto in questi anni culminato con la vittoria dello Scudet… - Ma_Do_Sd : @aebeh_ @acmilan 'L'AC Milan li ringrazia per il prezioso lavoro svolto in questi anni culminato con la vittoria de… - a_franchetti : Tanti auguri all'uomo che maggiormente rappresenta il Milan, la sua cultura del lavoro e la sua storia. #Maldini -