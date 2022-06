Michelle Hunziker | è successo qualcosa con Eros | stravolto il loro rapporto

(Di domenica 26 giugno 2022) La showgirl italo-svizzera sta vivendo un periodo di forti rivoluzioni personali.ed, in particolare, sono al centro di un grande cambiamento(Youtube)La conduttrice italo-svizzera sta vivendo un periodo molto intenso della propria vita privata. Dopo tanti anni, infatti, il suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi è finito in un divorzio, travolgendo lei e le due bambine nate da quell’amore, Sole e Celeste. Perla vita sembra però aver offerto un’altra opportunità. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati molti i segnali che han fatto pensare a un importante cambio di vita neltraed...

Pubblicità

TeodCamilli : Poverina - Aurora Ramazzotti si lamenta: “Essere figlia d'arte è un peso. Io mai raccomandata sul lavoro” - andrewsword2 : RT @tempoweb: Aurora #Ramazzotti si lamenta: “Essere figlia d’arte è un peso. Io mai raccomandata sul lavoro” #auroraramazzotti #26giugno #… - misstalgiesh : RT @11Giuliano: Altra giovane: ..IL CALDO (a cena)...MANCANZA DI ZUCCHERI NEL SANGUE... ...'La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzot… - BerniCurenai : “Essere figlia d'arte è un peso”. Aurora Ramazzotti si lamenta per la fama dei genitori: ho perso lavori La Bambi… - infoitcultura : Michelle Hunziker: nuovamente insieme, ecco dove -

Un privilegio o un peso La domanda è rivolta ad Aurora Ramazzotti, che viene interpellata sulle conseguenze di avere due genitori famosi e conosciuti come Eros Ramazzotti e: 'È un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell'agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente. Nel lavoro invece è un peso. Non sono mai ...La figlia di Eros Ramazzotti econdurrà Love Mi, il concerto benefico di Fedez, ma ancora oggi deve fare i conti con la paura di non ...La showgirl italo-svizzera sta vivendo un periodo di forti rivoluzioni personali. Michelle Hunziker ed Eros, in particolare, sono al centro di un grande cambiamento ...Intervistata da Corriere Della Sera, Aurora Ramazzotti fa chiarezza sul rapporto tra la madre Michelle Hunziker e il padre Eros Ramazzotti, portando alla luce i cambiamenti tra i due. Nonostante l’ult ...