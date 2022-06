Mezzo miliardo di dollari di stupefacenti dati alle fiamme: il Myanmar festeggia così la Giornata mondiale contro la droga – Video (Di domenica 26 giugno 2022) Le autorità del Myanmar hanno dato alle fiamme oltre Mezzo miliardo di dollari di stupefacenti sequestrati alla criminalità per celebrare la Giornata mondiale contro la droga. Un momento significativo per il Paese che negli ultimi anni ha raggiunto livelli record di produzione e traffico di stupefacenti. Lo scorso mese l’ufficio delle Nazioni Unite specializzato in droga e crimine ha dichiarato che le forze dell’ordine del Myanmar nel 2021 hanno raccolto quasi 172 tonnellate di metanfetamina, circa sette volte di più rispetto a dieci anni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Le autorità delhanno datooltredidisequestrati alla criminalità per celebrare lala. Un momento significativo per il Paese che negli ultimi anni ha raggiunto livelli record di produzione e traffico di. Lo scorso mese l’ufficio delle Nazioni Unite specializzato ine crimine ha dichiarato che le forze dell’ordine delnel 2021 hanno raccolto quasi 172 tonnellate di metanfetamina, circa sette volte di più rispetto a dieci anni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

