Messaggero Veneto: Giuntoli ha chiesto all’Udinese Pafundi, il 16enne che Carnevale paragonò a Maradona (Di domenica 26 giugno 2022) Sul primo classe ’06 a esordire in Serie A hanno già messo gli occhi in tanti. Si chiama Simone Pafundi e gioca regolarmente, nell’Udinese, con ragazzi di tre o quattro anni più grandi di lui. È un ragazzo per cui i paragoni si sprecano. Pafundi è il pupillo di Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi responsabile dello scouting dei friulani, che a marzo gli ha fatto firmare già un contratto da professionista. Carnevale, che con Maradona ci ha giocato, disse, alla fine del 2021, che «ha il piedino di Maradona», e «un talento straordinario, sopratutto nella testa». «Quando arriva la palla – disse Carnevale – Pafundi sa già cosa fare». Ebbene, su questo gioiellino avrebbe messo gli occhi pure il Napoli. Già ieri il Messaggero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Sul primo classe ’06 a esordire in Serie A hanno già messo gli occhi in tanti. Si chiama Simonee gioca regolarmente, nell’Udinese, con ragazzi di tre o quattro anni più grandi di lui. È un ragazzo per cui i paragoni si sprecano.è il pupillo di Andrea, ex attaccante del Napoli e oggi responsabile dello scouting dei friulani, che a marzo gli ha fatto firmare già un contratto da professionista., che conci ha giocato, disse, alla fine del 2021, che «ha il piedino di», e «un talento straordinario, sopratutto nella testa». «Quando arriva la palla – dissesa già cosa fare». Ebbene, su questo gioiellino avrebbe messo gli occhi pure il Napoli. Già ieri il...

