Messa in tv oggi domenica 26 giugno 2022 | orari | canale e diretta streaming Video

Messa in tv oggi domenica 26 giugno 2022: orari, canale e diretta streaming

È domenica e questo per i fedeli vuol dire solo una cosa: andare a Messa o seguire in tv (o in streaming) la liturgia. Chi non può, per qualsiasi motivo, andare fisicamente in chiesa non deve disperarsi perché la celebrazione, come sempre, verrà trasmessa anche in diretta tv o streaming: ecco dove, gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati.

Messa in tv 26 giugno 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dal Santuario di San Giacomo Apostolo in Capizzi (Messina).

