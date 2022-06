Messa dei Santi apostoli Pietro e Paolo col Papa: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming (Di domenica 26 giugno 2022) Città del Vaticano – La città di Roma si appresta a celebrare i suoi Santi patroni, gli apostoli Pietro e Paolo. Fulcro delle celebrazioni religiose sarà la basilica vaticana, dove Papa Francesco celebrerà, nella mattina di martedì 29 giugno 2022, la Santa Messa con la tradizionale benedizione dei palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno. Poi, come da tradizione, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus, al quale seguirà il “plenum”, ovvero la suonata a festa di tutte le campane della basilica vaticana. La celebrazione sarà trasMessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Città del Vaticano – La città di Roma si appresta a celebrare i suoipatroni, gli. Fulcro delle celebrazioni religiose sarà la basilica vaticana,Francesco celebrerà, nella mattina di martedì 29 giugno 2022, la Santacon la tradizionale benedizione dei palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno. Poi, come da tradizione, alle ore 12, il Pontefice si affaccerà su piazza Sanper la preghiera dell’Angelus, al quale seguirà il “plenum”, ovvero la suonata a festa di tutte le campane della basilica vaticana. La celebrazione sarà trasinsulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube ...

