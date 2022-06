Mertens, non solo l’Anversa: Gattuso lo vuole a Valencia, spunta anche un’offerta da Bali (Di domenica 26 giugno 2022) A Dries Mertens non mancano affatto le offerte, ma il belga vorrebbe restare a Napoli. Attualmente non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo di contratto con i partenopei, tuttavia ‘Ciro’ vuole aspettare ed accertarsi se esista o meno una possibilità di giungere ad un accordo. Nel frattempo continuano ad arrivare proposte da tutto il globo. Oltre all’Anversa, che vuole riportarlo in Belgio, c’è Gennaro Gattuso che chiama il ragazzo a Valencia, dove potrebbero andare anche Politano e Demme. Infine, spunta anche una destinazione esotica: Mertens ha invece ricevuto un’offerta dall’Indonesia, più precisamente da Bali. Per il momento Dries si sta prendendo del tempo per ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) A Driesnon mancano affatto le offerte, ma il belga vorrebbe restare a Napoli. Attualmente non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo di contratto con i partenopei, tuttavia ‘Ciro’aspettare ed accertarsi se esista o meno una possibilità di giungere ad un accordo. Nel frattempo continuano ad arrivare proposte da tutto il globo. Oltre al, cheriportarlo in Belgio, c’è Gennaroche chiama il ragazzo a, dove potrebbero andarePolitano e Demme. Infine,una destinazione esotica:ha invece ricevutodall’Indonesia, più precisamente da. Per il momento Dries si sta prendendo del tempo per ...

Pubblicità

annatrieste : Non so se #Koulibaly andrà via da Napoli, quello che so è che pochi prima di lui hanno centrato il punto: Napoli è… - sportface2016 : #Mertens, #Gattuso lo vuole a #Valencia. E spunta anche un’offerta da #Bali - 1926_cri : @GennaroSerra Come sempre. Gli arrivi dei vari Koulibaly o Mertens non ti hanno insegnato niente - NomoStrano : @InsiderLazio Anche il Napoli non se la passa bene comunque. Hanno perso Insigne, Ghoulam, quasi Mertens e Ospina..… - napolitown : THREAD: Giocatori che fino a ora i giornali hanno dato per partenti -Meret -Ospina -KK -Fabian -Anguissa -Demme -P… -