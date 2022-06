Mertens-Napoli: spunta l’interesse di altri due club per il belga (Di domenica 26 giugno 2022) Restano ormai pochi giorni al Napoli per risolvere la questione Mertens e prendere una decisione definitiva tra addio e rinnovo. Il calciatore belga, che riserva un posto speciale nel cuore dei tifosi azzurri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, nonostante la volontà di restare, i disaccordi sul rinnovo potrebbero far separare le strade. I prossimi giorni quindi saranno fondamentali per capire come andrà a finire questa lunghissima storia, ma nel frattempo non manca l’interesse da parte di diversi club. Non mancano, infatti, le offerte a Dries Mertens che è corteggiato da più società pronte a proporre un buon contratto. Innanzitutto c’è l’Anversa che vorrebbe riportarlo in Belgio. FOTO: Getty Images, Mertens L’edizione odierna del Corriere dello sport ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Restano ormai pochi giorni alper risolvere la questionee prendere una decisione definitiva tra addio e rinnovo. Il calciatore, che riserva un posto speciale nel cuore dei tifosi azzurri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, nonostante la volontà di restare, i disaccordi sul rinnovo potrebbero far separare le strade. I prossimi giorni quindi saranno fondamentali per capire come andrà a finire questa lunghissima storia, ma nel frattempo non mancada parte di diversi. Non mancano, infatti, le offerte a Driesche è corteggiato da più società pronte a proporre un buon contratto. Innanzitutto c’è l’Anversa che vorrebbe riportarlo in Belgio. FOTO: Getty Images,L’edizione odierna del Corriere dello sport ...

