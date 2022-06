Mertens commenta la foto di Demme sui social | tifosi scatenati

(Di domenica 26 giugno 2022) Diegoè uno dei calciatori che viene inserito tra gli scontenti del Napoli. Il centrocampista di origini calabresi ma nato in Germania è in vacanza con la sua famiglia, ma attende anche di conoscere novità sul suo futuro. Nell’ultima stagioneha giocato poco, anche perché Spalletti chiede maggiore fisicità a centrocampo, motivo per cui il giocatore sta pensando di lasciare il club per evitare di restare in panchina per larghi tratti di stagione.ha pubblicato unasuiin cui c’è anche il figlio. Idel Napoli hannoto la, chiedendo informazioni sul futuro del giocatore che è sempre ben voluto dal pubblico napoletano. Laè statata a che da Dries ...

Pubblicità

LazioNews_24 : #Fiore commenta il possibile colpo #Mertens -

per primo Il premio per il miglior gol della Serie A 2021/2022 è andato a Theo Hernandez . ... C'è, sempre più lontano dal Napoli ma c'è soprattutto il meglio che il nostro calcio ha ...per primo La Lazio si guarda intorno per trovare il profilo ideale come vice - Immobile . La pista più percorribile è Francesco Caputo , mentre il sogno si chiama Dries. Lo riporta ...È chiaro che De Laurentiis non accetta l’ingaggio ed i bonus chiesti da Mertens, ma il club non ha mai definitivamente mollato la pista. Inoltre non chiudere la trattativa Mertens fa bloccare anche al ...Diego Demme ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia di suo figlio. E due compagni di squadra, Dries Mertens e Juan Jesus, lo prendono in giro. "Barbiere", scrive il belga. "Bei ...