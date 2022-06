Meret, Di Marzio: “Diventerà un protagonista del Napoli di Spalletti” (Di domenica 26 giugno 2022) Meret DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul rinnovo di Alex Meret. Ecco quanto affermato. “L’ex Udinese è arrivato a Napoli nell’estate del 2018. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ora è pronto ad prolungare il proprio accordo fino al 2027. L’ultima stagione di Meret al Napoli non è stata esaltante. In campionato è sceso in campo solamente in 7 occasioni e ha ricoperto il ruolo di secondo portiere di Ospina. Per il resto, Meret ha giocato 8 partite tra Coppa Italia ed Europa League. Ciò nonostante, il Napoli crede ancora molto nel valore del giovane portiere e la sua avventura con la maglia azzurra continuerà. Solamente ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul rinnovo di Alex. Ecco quanto affermato. “L’ex Udinese è arrivato anell’estate del 2018. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ora è pronto ad prolungare il proprio accordo fino al 2027. L’ultima stagione dialnon è stata esaltante. In campionato è sceso in campo solamente in 7 occasioni e ha ricoperto il ruolo di secondo portiere di Ospina. Per il resto,ha giocato 8 partite tra Coppa Italia ed Europa League. Ciò nonostante, ilcrede ancora molto nel valore del giovane portiere e la sua avventura con la maglia azzurra continuerà. Solamente ...

